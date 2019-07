Il mare è il nuovo terrore

Un Sogno in Affitto : il nuovo programma di Paola marella stasera su Sky Uno : Sei vacanze da favola con l’esperta del settore immobiliare più nota della tv e ospiti famosi, tra le dimore più belle e storiche d’Italia.

DAVID SASSOLI - CHI È IL NUOVO PRESIDENTE EUROPARLAMENTO/ "Subito riformare Dublino" : DAVID SASSOLI eletto come NUOVO PRESIDENTE del Parlamento Europeo: ecco chi è l'esponente del Pd. Subito riforma dei Trattati di Dublino

Un team di scienziati dell'Università di Dortmund, in Germania, ha scoperto un modo per coltivare piante di TABACCO che contengono il 99,7 per cento in meno di nicotina.Con questa modifica…

A Billie Eilish non piace sentirsi chiamare il "nuovo volto del pop" : "Mi infastidisce"

Roma - Paulo Fonseca nuovo allenatore. Pallotta : "Ci farà entusiasmare" : "Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel club". L'annuncio sul nuovo tecnico della Roma arriva direttamente dal presidente giallorosso Jim Pallotta. "Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio cor

Il nuovo movimento dei “seasteaders” : abitare in mare per non pagare le tasse : Riunirsi in società è uno dei modi migliori per ottenere il meglio dalla vita per gli uomini ma i cosiddetti “seasteaders” non la pensano così. Questa frangia del movimento anarco-capitalista sostiene che le società cooperative di oggi si siano trasformate in sistemi politici monopolistici e costrittivi, che reprimono le libertà creative e l’innovazione con leggi eccessive, tasse e minacce di violenza. Ecco perché il loro obiettivo è quello di ...

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

A sei settimane dal voto - Israele rischia ritorno alle urne. Netanyahu ha poche ore per formare nuovo governo : Benjamin Netanyahu si è dichiarato vincitore delle elezioni israeliane di aprile, ma la vittoria gli sta sfuggendo dalle mani, mentre, a poche ore dal termine entro il quale deve trovare un'intesa per formare un nuovo governo, il suo alleato tradizionale continua a negargli l'appoggio e le elezioni anticipate sembrano sempre più vicine. L'uomo al centro della crisi è l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman, che non vuole mollare il punto ...

Occorre un nuovo centro-sinistra per fermare l’onda nera : Due punti di analisi e una proposta.Il primo elemento è che la destra sfonda. Lega e Fratelli d’Italia da soli sono sopra il 40%. La Lega è il primo partito in 76 province italiane. Da sola ha il 50% in Veneto, il 43% in Lombardia. È sopra il 33% nel Centro, sopra il 23% in tutto il Sud. Occorrerà nelle prossime settimane scavare più a fondo nell’analisi di questa nuova destra italiana (ed ...

“La mafia non è più quella di una volta” - il nuovo grottesco sguardo di Franco maresco sulla Sicilia di oggi : Un nuovo, grottesco sguardo di Franco Maresco sulla Sicilia di oggi, con il ritorno di alcuni memorabili personaggi di “Belluscone“, primo fra tutti Ciccio Mira. In questa clip tre momenti estratti dal film. Si parte con la grande fotografa Letizia Battaglia che, mentre si reca all’Albero Falcone di via Notarbartolo il 23 maggio 2017, fa alcune amare considerazioni sul senso della manifestazione. Subito dopo, nei pressi ...

Halsey si è offerta di pagare la multa presa da una fan e c'entra il suo nuovo singolo "Nightmare" : Una contravvenzione da 250 dollari

Europee 2019. In Spagna Psoe in vantaggio - Sanchez cerca slancio per formare Governo. Nuovo test per Vox : Il 26 maggio sarà una giornata cruciale per la Spagna. La seconda in meno di un mese. Domenica, infatti, i cittadini, oltre a dover eleggere i 54 eurodeputati che siederanno a Strasburgo nei per i prossimi 5 anni, voteranno per le elezioni amministrative e per le regionali. Si rinnoveranno i consigli comunali di molte città, tra cui Madrid e Barcellona.Nei giorni successivi al voto dovrebbe essere formato il Governo. Dopo le ...

Halsey ha presentato il suo nuovo singolo "Nightmare" in uno strip club : HOT

Halsey : è arrivato il nuovo potentissimo video di "Nightmare" e c'è anche Cara Delevingne : Girl power