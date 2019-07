Il manifesto che offende i siciliani | il sindaco di Modica pretende le scuse

Roma - manifesto contro aborto rivolto anche a Greta Thunberg : 'Salviamo i cuccioli d'uomo' : Quella intrapresa dall'associazione Pro Vita e Famiglia è un'iniziativa che sta facendo veramente discutere. Infatti nella notte scorsa, in via Tiburtina a Roma, è apparso un gigantesco manifesto contro l'aborto, il quale è stato posizionato in bella vista su di un palazzo che affaccia sulla strada. Incontrovertibili le parole che vi si leggono: "Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo". Greta è ovviamente la nota ...