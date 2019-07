Il Giornale | Sarri tornerà ad indossare la tuta

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In un articolo sul primo anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ilanticipa, en passant, che oggi, nel primo giorno del ritiro bianconero alla Continassa, Maurizioadla. Della questione il tecnico aveva parlato già nella conferenza stampa di presentazione alla Juve: “Lanon lo so. Parlerò con la società, non abbiamo parlato di questi aspetti. Io preferirei non andare in campo con la divisa sociale, ma sarà argomento di confronto, l’importante è che a questa età non mi mandino nudo”. Furono queste le sue parole. Deve averla spuntata. Del resto non ha mai fatto mistero del fatto che fosse quello il suo abbigliamento preferito durante le sedute con la squadra. Anche se ha mostrato di sapereanche la giacca e la cravatta. L'articolo IladlailNapolista.

ZaraTure : @pap1pap Io immagino che abbiano una camera in casa con le pareti tappezzate di ritagli di giornale di Pep, e di Sa… - missimoca : @PaPaganini Ciao Paolo ma come fa un giornale nazionale uscire in prima pagina con telefonata de ligt a sarri con t… - GuidoPiano9 : RT @TUTTOJUVE_COM: Moggi a Il Giornale: 'Sarri avrà bisogno di tempo, un professionista non ha bandiera. Quando ho portato Buffon alla Juve… -