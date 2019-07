Il Giornale | La stagione non esaltante di CR7 che però ha portato De Ligt alla Juve

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ilsi sofferma sul primo anno di Cristiano Ronaldontus. Non certo unastrepitosa per numero di gol, ma comunque di grande rilievo tecnico e caratteriale. In questaRonaldo ha totalizzato 43 presenze e 28 gol. Nellaprecedente le presenze erano state le stesse, ma le reti realizzate erano 44. Nella Liga aveva segnato 26 gol in 27 presenze, in serie A, 21 in 31. “Cristiano non ha potuto ribadire il proprio curriculum di goleador anche per la deficienza di una squadra che, tra le grandi d’Europa, è quella che è andata meno in gol (70 reti) tanto che alle spalle del campione nessuno è andato in doppia cifra, Mandzukic si è fermato a 9, Dybala a 5, Douglas Costa a 1, Kean ha contribuito con 6 gol”. Nonostante i gol, pochi, dellantus, “Cristiano è stato il migliore, forse soffocando la libertà di espressione di altri (qui si ...

