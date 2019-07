Il coraggio di Lady Gaga | Ho scoperto il potere del trucco per raggiungere i miei

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Novella Toloni La popstar italoamericana ha pubblicato sui social un lungo post confessione dove racconta quando da giovane non si sia mai sentita bella e di come sua madre l'abbia aiutata, attraverso l'esempio e il, ha diventare quella che è oggiha raggiunto l'apice del successo. Tutto ciò che la diva tocca si trasforma in oro. Dischi da milioni di copie vendute, film con incassi da capogiro, show in giro per il mondo sold out da mesi. Ecco perchè la sua nuova avventura lavorativa si annuncia già un grande successo.Germanotta (questo il cognome della popstar di origini italiane) il prossimo settembre lancerà la sua linea beauty sul mercato, un progetto di milioni di dollari sul quale lavora da mesi. Il post confessione pubblicato dalla star nelle ultime ore sui social sa, dunque, di propaganda per la sua linea di cosmesi. Nel lungo racconto, intimo e ...

Lady_Pirate : @MioAmatoTom No te prego mi sa che ho qualcosa nell'occhio anch'io!???????? ...ma forza e coraggio che ci saranno le… - LucaElle76 : @lady_hawketwt ho un capo come il tuo....e quando mi risponde così...io gli rispondo con la frase...la vita a volte… - Mafalda50348197 : @Lady_ofShalott_ Non sei sola coraggio ?? -