Il consumismo ossessionato dai social in Senza Pensieri di Rovazzi con J-Ax e Loredana

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Fabio, feat J-Ax eBertè. Scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont,è un brano dalle sonorità pop-funky, leggero e fresco.Al suo interno un contrasto: se dal punto di vista del sound, infatti, si tratta di una canzone perfetta da canticchiare in estate, il testo affronta tematiche importanti ed impegnative per poi chiudersi con la soluzione di smettere di pensare, invitando ad accantonare i problemi per preservarsi: "Travolti dallo stress delirio universale, basta solo non pensare, il mondo finirà non ti devi preoccupare".Come i singoli precedenti rilasciati daanchegioca sul doppio lato, serio e scherzoso: diverte ma fa anche riflettere su tematiche importanti. Questa voltaschiera anche due featuring:Bertè e J-Ax ...

