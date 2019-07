Il computer di bordo delle missioni Apollo ora mina bitcoin

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (Foto: Ken Shirriff) Unguidance, alias Agc, che originariamente era destinato alla gestionemanovre di sbarco e decollo sulla Luna, è stato restaurato e convertito a nuova vita con una profonda riprogrammazione. Questo piccolo miracolo della preistoria della tecnologia potràre, anche se richiederà “un po’ di tempo”. Dietro questo mirabile progetto c’è Ken Shirriff, un appassionato di reverse engineering, ossia di ingegneria inversa su vecchi e storici. Di recente ha lavorato su uno Xerox Alto, l’ispiratore del primo Macintosh, ma niente di paragonabile alla folle idea recentemente uscita allo scoperto. Il protagonista è dunque ildiNasache hanno portato l’uomo sulla Luna 50 anni fa (anche se c’è chi si ostina a non crederci). All’epoca erano strumenti ...

