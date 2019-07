Il Barcellona ha rinnegato la cantera e adottato il modello galacticos

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dov’è laUno guarda ile si domanda che fine abbia fatto la famosa. IlMasia. Bastava affacciarsi al davanzale del luogo comune e indicarlo, laggiù. Pareva non ci fosse un altro calcio possibile. Mentre con sparute eccezioni continuiamo a dir male dei nostri club e dei loro settori giovanili, adesso è ila non seguire più il suo stesso. Griezmann, Neymar e 955 milioni Si prepara a staccare un assegno da 120 milioni per pagare la clausola di Griezmann, tiene d’occhio l’evoluzione del grande gelo fra il Psg e Neymar. Juan Bautista Martínez ha scritto stamattina sul quotidiano catalanista La Vanguardia che ilvuole riportare il brasiliano a casa, senza fretta, anche a fine agosto: “A qualunque prezzo no”. Ma di certo spendendo. Nel solco delle ultime estati. I giovani si comprano fuori. Sono già volati un centinaio di ...

