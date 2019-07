I Sick N’ Beautiful | la voce potente di Herma e il Rock duro della band sono gli alieni

optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Viviamo un periodo piuttosto singolare. No, detto così potrebbe anche sembrare che ci sia qualcosa di bello, nascosto da qualche parte, come la morale nei finali di quasi tutte le favole. Ci riprovo. Viviamo proprio in un periodo di merda. Uno si guarda intorno e vede prevalentemente situazioni che dovrebbero spingere chiunque sia dotato non dico di un senso etico particolarmente sviluppato, ma anche del minimo sindacale per quel che concerne il buonsenso, a coprirsi di vergogna e, possibilmente a fermarsi e correre ai ripari. Non bastasse, infatti, quello che da troppo tempo stiamo facendo al pianeta che ci ospita, ora ci siamo accaniti in maniera cinica e spietata anche nei confronti di coloro che su questa Terra se la passano peggio di noi, in una sorta di guerra tra poveri che avvantaggia solo chi sta in alto, al riparo da colpi mortali e anche dagli schizzi di ...