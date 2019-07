I motivi della rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè | “C’entra un’altra donna

VIDEO Valentino Rossi penalizzato - costretto a disputare il Q1! I motivi della sanzione per il Dottore - fuoripista millimetrico : Incredibile beffa per Valentino Rossi durante le prove libere 3 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore aveva realizzato un tempo utile per accedere direttamente al Q2 ma la commissione di gara ha deciso di annullare quel crono perché in quel giro il centauro della Yamaha ha messo le ruote fuori dal tracciato in uscita dall’ultima curva. Il centauro di Tavullia è finito fuori dal cordolo per una decina di ...

12 motivi per scoprire Gran Canaria - Tenerife e le gemme della Macaronesia : Sul versante sud-occidentale del Teide a Tenerife, il verde smeraldo delle piantagioni di banane dirada soave fino allo scintillante blu dell’Atlantico. E quando il sole completa la sua parabola inabissandosi tra La Gomera e La Palma dall’altra parte del canale, le suggestioni visive e sensoriali dalla collina di Abama sono uno dei più Grandi spettacoli della Macaronesia; greco per “isole fortunate” e area ...

Sciopero treni e aerei luglio 2019 : date e motivi della protesta : Sciopero treni e aerei luglio 2019: date e motivi della protesta Previste due mobilitazioni sindacali per fine luglio nel settore trasporti. Ad annunciarle i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: interessata la mobilità locale e autostradale ma anche treni e aerei. Conad compra Auchan, ultime notizie: sindacati chiedono garanzie 24 e 26 luglio: prima stop a trasporto pubblico e ferrovie poi agli aerei In realtà, il prossimo 24 ...

Roma - cancellato il ritiro estivo in programma a Pinzolo : i motivi della scelta : Il club giallorosso ha reso noto di aver cancellato il ritiro di Pinzolo, in programma inizialmente dal 29 giugno al 7 luglio Niente ritiro di Pinzolo per la Roma, il club giallorosso ha fatto sapere tramite un comunicato che la squadra guidata da Paulo Fonseca non si recherà in Trentino dal 29 giugno al 7 luglio. Questa la nota della società: Lapresse ‘AS Roma comunica con estremo rammarico che il ritiro di Pinzolo, in programma dal ...

Alfonso De Nicola lascia il Napoli : i motivi della separazione : De Nicola, verso l’addio al Napoli Alfonso De Nicola medico sociale del Napoli ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e a quanto sembra Aurelio de Laurentiis non ha intenzione di rinnovarglielo. Ecco quanto raccolto dalla redazione di ForzAzzurri.Net: I motivi della decisione presa dalla società azzurra deriverebbero da alcuni dissidi che De Nicola ha avuto con il tecnico Ancelotti ed il suo staff. Ancelotti non ...

Spagna - Luis Enrique lascia la panchina della Nazionale : “motivi personali” : Luis Enrique non è più l’allenatore della Nazionale spagnola. Dopo le anticipazioni dei quotidiani As e Marca, l’annuncio ufficiale è arrivato in una conferenza stampa il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. Ha spiegato che alla base della decisioni ci sono “importanti motivi personali“. L’ex tecnico di Roma e Barcellona verrà sostituito per il momento dal suo vice Robert Moreno, al primo incarico da ...

Totti shock - vicino l’addio alla Roma : i motivi della rottura : Altra notizia shock che rischia di sconvolgere il mondo Roma, si profila un altro clamoroso addio dopo quello di Daniele De Rossi, stiamo parlando di Francesco Totti, la voce rischia seriamente di fare rumore. Mai da quando fa parte dei giallorossi l’ex capitano è stato così vicino dall’addio alla Roma, la dirigenza le sta provando tutte per convincerlo a rimanere ed è rimasta spiazzata dal messaggio pubblicato nella giornata ...

Milan - Tare rifiuta l’offerta del club rossonero : i motivi della scelta del dirigente della Lazio : Il dirigente albanese ha deciso di rimanere alla Lazio, rifiutando la proposta del Milan di divenTare ds del club rossonero Igli Tare ha rifiutato l’offerta del Milan, il dirigente albanese ha deciso di rimanere alla Lazio per il rapporto costruito negli anni con Lotito. Niente rinnovo o prolungamento però per Tare, che non se l’è sentita di abbandonare il club biancoceleste a mercato iniziato, preferendo proseguire il suo ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : ecco i motivi della rottura : I fan dei Fralemi - curiosa crasi per descrivere i fan della coppia - sono a lutto: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono mollati. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip 3, il tronista di Uomini e Donne e la modella italo-palestinese si sono lasciati, anche se dovranno stare insieme nelle occasioni di lavoro che li vede come influencer.Il settimanale Spy ha anticipato i motivi alla base della rottura: "I Fralemi si sono detti ...

Riforma giustizia sportiva - Balata spiega i motivi dell’astensione della Lega B : Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice della giustizia sportiva. Tra gli astenuti, Lega Serie A e Lega Serie B. Il presidente dell’associazione dei club per la serie cadetta, Mauro Balata, ha spiegato le motivazioni dell’astensione. Ecco le sue parole. “L’astensione della Lega serie B al momento del voto in Consiglio federale Figc sul nuovo codice di giustizia sportiva è Legato solo alla mancanza di un ...

De Rossi : tra i possibili motivi dell'addio c'è la volontà di supremazia della società : A distanza di qualche giorno dall'annuncio che ha stravolto il mondo del calcio, ed in particolare quello romanista, cerchiamo di capire quali possono essere i motivi di una separazione così inaspettata e brusca. In fondo, c'è sempre una ratio nelle scelte umane. Ed allora anche nell'addio di De Rossi alla Roma ci deve essere per forza una qualche motivazione logica, che ci permetta di accettare ciò che è successo. O che almeno ci permetta di ...

Allegri-Juve un amore mai decollato - i motivi della rottura : dalla Champions allo stile di gioco fino alle diverse idee di mercato : Il matrimonio tra allegri e la Juventus è finito: le due parti si sono dette addio oggi. E mentre si vocifera dei papabili sostituti ci si interroga sui motivi del divorzio. Sicuramente c’erano vedute diverse, opinioni che non coincidevano tra il tecnico livornese e la società. Ma quali sono le vere ragioni per cui si è arrivati alla separazione? ESCLUSIVA – La Juve ha scelto il sostituto allegri, Alessio Tacchinardi ai microfoni di ...