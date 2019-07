Hockey prato | Nazionale maschile in formissima Tre vittorie in tre test match con la

oasport

Continuano ad arrivare ulteriori conferme, se mai ce ne fosse stato bisogno. Le prestazioni fatte vedere a Kuala Lumpur nelle Finals Series in terra malese non sono state un'eccezione. Ladisusta lavorando bene e sta crescendo davvero tanto: ormai sembra aver fatto uno step importante in avanti. In questi giorni i ragazzi guidati da Roberto Da Gai sono in Polonia per preparare l'Europeo di Pool B e stanno sfidando ladi casa in alcuni. Tre partite e treper gli azzurri: uno score davvero impressionante, contro una squadra che sulla carta dovrebbe essere ancora un gradino sopra. Domenica un 1-0 timbrato Dallons, lunedì un 3-1 con reti di Dallons, Sior e Amorosini, ieri invece 2-1 con reti di Ferrini e Melato su corto.

