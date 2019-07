Gruppo di adolescenti distrugge una farmacia | la deruba e semina il panico

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Pina Francone Il fatto a Philadelphia, dove una sessantina di ragazzi hanno ribaltato gli scaffali del negozio, ferendo un uomo Sono entrati in massa ine l'hanno rasa al suolo.a Philadelphia, dove un nutritissimodi, circa una sessantina, sono entrati in massa nel negozio, ribaltando gli scaffali, rubando i prodotti e ferendo anche un uomo, colpendolo con una bottiglia in testa. Una scena da film, se non fosse realtà. Le immagini del fatto sono state riprese dalle telecamere de circuito interno di videosorveglianza, che ha così ripreso le gesta della "mandria" impazzita. La polizia ha preso visione dei nastri nel tentativo di identificare tutte le persone coinvolte nella maxi-bravata, che ha causato ingentissimi danni ai proprietari del negozio, trovatisi con l'esercizio mezzo distrutto e svuotato per migliaia di dollari. I responsabili, ...

