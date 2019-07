Grandine come arance a Pescara | feriti | Tromba d' aria a Cervia | alberi abbattuti e

Violenta grandinata sull'Abruzzo - Grandine come arance. Ci sono feriti : Pescara - Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Numerose le persone rimaste ferite, che stanno arrivando in pronto soccorso a Pescara. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell'entroterra. Sulla superstrada che da Teramo conduce ...

Maltempo - Grandine come palle da tennis su Venezia e colture distrutte. Coldiretti : “Tendenza alla tropicalizzazione - siamo preoccupati per le campagne” : E’ salato il conto del Maltempo che ieri sera intorno alle 21 si è abbattuto su Venezia e Isole. La grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori ha raso al suolo verdure, ammaccato frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro. ”Da oltre trent’anni non vedevo chicchi di grandine paragonabile ad una palla da tennis ...

Veneto - chicchi di Grandine come palline da tennis - esonda il fiume : allarme maltempo Foto : Il cambio di tempo previsto tra sabato 6 luglio e domenica 7 si è già mostrato con violenza nel Trevigiano: nella Marca si sono scatenati temporali nel pomeriggio di sabato che...

Come si forma la Grandine : Bentrovati grandine di grossa taglia fin 4-6cm di diametro è cadutA il 22 Giugno 2019 tra Modena e Bologna con diversi danni. grandine nel Modenese Come spesso accade però è girata dietro anche tanta disinformazione a riguardo ed è un bene farne un ripasso sul processo di formazione grazie al meteorologo Pierluigi Randi. Il ciclo di vita di un chicco di grandine è abbastanza complesso, ma in estrema sintesi: gli ingredienti per il ...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - Grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...

Chicchi di Grandine come proiettili - il viaggio in auto sembra un film horror. E il parabrezza finisce così : Una grandinata epica, con Chicchi di ghiaccio che cadono dal cielo con una violenza inaudita. Il video è stato girato sabato pomeriggio a Romans Sur Isère, in Francia, dal proprietario di una macchina che è uscita decisamente ammaccata dalla tempesta L'articolo Chicchi di grandine come proiettili, il viaggio in auto sembra un film horror. E il parabrezza finisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Meteo - violente tempeste in Germania : Grandine gigantesca “come proiettili” su Monaco. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Diverse persone, incluso un bambino di 7 anni, sono rimaste ferite quando una devastante tempesta di grandine ha colpito il sud della Germania nelle scorse ore, secondo quanto dichiarato dalla polizia bavarese. Le case sono state inondate a causa della forte pioggia e danneggiate dalla grandine di dimensioni molto grandi, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. I ...

Meteo estremo - Grandine come palle da baseball in Pennsylvania : le “bombe” sul lago sono incredibili [VIDEO] : Immagini incredibili quelle che arrivano dalla Pennsylvania! grandine dalle dimensioni di palle da baseball ha interessato l’area intorno al lago Winola, nella contea di Wyoming, ma anche le contee di Lancaster e Schuylkill. In particolare, nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo, si possono vedere grandi pezzi di grandine cadere nell’acqua del lago con dimensioni via via maggiori. Un residente, Ian Roberts, ha dovuto ...