Grandine a Pescara | ospedale allagatoCrolla una gru a Taranto | un disperso

Maltempo - Grandine come arance a Pescara : 20 feriti - danni all'università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - chicchi di Grandine grossi come arance : feriti e danni per violenta grandinata a Pescara : violenta ondata di Maltempo, come da previsioni, sulla costa adriatica abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata, con chicchi del diametro da 3 a 5 cm. Diciotto le persone che finora si sono rivolte al pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, ...