Grandinata record a Pescara | 30 feriti e strade allagate

Maltempo - Grandinata record a Pescara : 20 feriti. Auto sommerse in ospedale - sub in azione : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - Grandinata record a Pescara : 20 feriti - danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - Grandinata record a Pescara : 18 feriti - danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Verona - Grandinata record in città : le strade “imbiancate” si trasformano in fiumi. Le immagini : Circa 15 minuti di maltempo, con annessa grandinata, hanno fatto sì che il centro di Verona si trasformasse, assumendo un aspetto “invernale”. Come previsto dalla Protezione civile, la provincia e la città sono state colpite da piogge e forti venti. Nelle immagini, le strade imbiancate che diventano fiumi. L’allerta durerà sino martedì. Video Facebook/Martina Ottaviani FQ ...

Grandinata record in Messico : le foto da Guadalajara : Un’insolita Grandinata ha colpito la città messicana di Guadalajara, seppellendo macchine e camion sotto una coltre di ghiaccio alta fino a due metri. “Non ho mai visto scene simili a Guadalajara”, ha affermato il governatore dello Stato, Enrique Alfaro. “E poi ci chiediamo se il cambiamento climatico è reale, questi sono fenomeni naturali mai visti prima”, ha aggiunto.Città di 5 milioni di ...

Grandinata record : città sepolta da due metri di ghiaccio in Messico : La metropoli dove vivono 5 milioni di persone si è trovata ricoperta da uno strato bianco spesso oltre un metro e mezzo...