Governo | Locatelli | anti migranti e clochard | ministro della Famiglia al posto di Fontana

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Alessandraè il nuovoper lae le Disabilità. Il primo (mini) rimpasto delgialloverde vede ilLorenzotraslocare agli Affari europei (ministero di cui, fino a poco fa, era titolare l’economista Paolo Savona, ora a capoConsob). "Oggi - ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ci sono due nuovi ministri e, d'accordo con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, giureranno al Quirinale alle ore 18":, attualmente alla Camera dei Deputati, è già vicesindaca di Como e, per la sua lunga militanza nella Lega, è considerata una 'salviniana di ferro'. La 'sceriffa'Alessandra, classe 1976, si è laureata in Sociologia presso l'Università Bicocca di Milano e, per alcuni anni - prima del grande salto in politica - ha lavorato come educatrice in una comunità per disabili psichici a ...

