Governo | Fontana agli Affari UE | Locatelli alla Famiglia

Governo : Zaia - ‘Fontana l’uomo giusto per l’Europa - in bocca al lupo’ : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Lorenzo Fontana ha svolto molto bene fin qui il suo mandato portando all’attenzione i temi del sociale, come la natalità e vari altri. So che uno dei suoi terreni migliori è l’Europa. E’ stata fatta un’ottima scelta”. Con questa parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia accoglie, ‘con grande soddisfazione personale e politica”, la nomina a ...

Rimpasto Governo Conte : Lorenzo Fontana agli Affari Europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia : E’ partito il Rimpasto nel Governo Conte. “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” ha annunciato il premier

Governo - l’annuncio di Conte : “Lorenzo Fontana ministro agli Affari europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia” : Prima la conferma di Lorenzo Fontana, proposto da Matteo Salvini, come ministro agli Affari europei. Poi l’annuncio della deputata leghista al suo posto alla Famiglia. Ad annunciarlo, a margine della relazione annuale Inps, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Siamo d’accordo con il presidente della Repubblica, alle 18 giureranno al Quirinale, il ministro Lorenzo Fontana andrà agli Affari europei, e Alessandra ...

Governo - c'è Fontana per il dopo-Savona : dalla Famiglia agli Affari europei : La nomina dell'attuale ministro per la Politiche della Famiglia, se ci sarà l'ok di Conte, potrebbe essere formalizzata giovedì al Consiglio dei ministri

“L’autonomia è urgente. Il Governo? Non si può andare avanti a tutti i costi”. Parla Attilio Fontana : Roma. “Non voglio intestarmi una riforma per finta, non sarò il padre di una riformicchia. Se non sarà vera autonomia, io non la sottoscriverò”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è persona mite e pacata ma stavolta, all’indomani dell’ennesima fumata nera sull’autonomia, persino lui perde