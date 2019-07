Governo | domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm

Governo - Salvini : “Autonomia domani in Consiglio dei ministri. Tav leggera? A me piacciono treni che corrono” : Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per il Governo comincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri ...

Domani vertice dei capi di Stato e di Governo - possibile decisione su nuove nomine europee : Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue che si apre Domani a Bruxelles, e a cui per l'Italia partecipa il premier Giuseppe Conte, potrebbe essere risolutivo per sciogliere il nodo delle nuove nomine alla guida delle istituzioni europee. Lo pensa il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che nella sua lettera di convocazione del vertice ai leader afferma: "Rimango cautamente ottimista, poiché quelli con cui ho parlato hanno ...

“Da domani tornerà il sole nel Governo” : L’ottimismo come linfa vitale nel governo targato giallo-verde. Un insospettabile afferma che il sole tornerà a splendere come prima… Si tratta ovviamente di Matteo Salvini. Nella sua scorribanda di ieri sera a “Non è l’arena” asu La7 si è lasciato andare a parole al miele nei confronti del governo. La riforma dell’autonomia, con maggiori responsabilità alle Regioni, spazzerà via le nuvole e riporterà a far ...

Governo gialloverde impantanato. Ma domani è sempre un altro giorno : domani è sempre un altro giorno, insegnava Rossella O'Hara del celebre film “Via col vento”. E il Governo gialloverde sembra aver ben imparato la lezione. Infatti, si fa sempre più lunga la lista di provvedimenti che continuano a non vedere luce: alcuni vengono rinviati in attesa di non si sa cosa, altri congelati per l’eccessiva litigiosità tra i due soci di Governo. Fatto sta che il Paese continua a essere intrappolato nelle sabbie mobili. ...

Di Maio : iscritti M5S votino su mio ruolo di capo politico. Grillo : devi restare. Domani consultazione su Rousseau - poi vertice di Governo : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

