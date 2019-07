Governo : Conte - insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ (2) : (AdnKronos) – “Cos’è infatti il benessere, di cui sentiamo parlare ogni giorno in tv, sui giornali e alle radio? – prosegue il premier – è garanzia di cure di prim’ordine ma al tempo stesso di minore frequenza di malattie; significa accedere agli studi e intraprendere percorsi formativi potendolo fare indifferentemente in ogni territorio della nostra Penisola; vuol dire mangiare ogni giorno cibi sani, al ...

Governo : Conte - insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Alcuni giorni fa, in una lettera al quotidiano Avvenire, ho avuto modo di accennare alla neonata cabina di regia ‘Benessere Italia’, uno strumento innovativo che ci consentirà di misurare, monitorare e migliorare le politiche pubbliche e il coordinamento tra le iniziative dei vari ministeri. Oggi per la prima volta si sono riuniti a Palazzo Chigi i rappresentanti di tutti i ministri ...

Primo restyling "firmato Lega" nel Governo Conte : Fontana all'Ue - new entry Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

Rimpasto Governo Conte : Lorenzo Fontana agli Affari Europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia : E’ partito il Rimpasto nel Governo Conte. “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” ha annunciato il premier

Primo restyling "firmato Lega" nel Governo Conte : giurano i ministri Fontana e Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

Governo - l’annuncio di Conte : “Lorenzo Fontana ministro agli Affari europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia” : Prima la conferma di Lorenzo Fontana, proposto da Matteo Salvini, come ministro agli Affari europei. Poi l’annuncio della deputata leghista al suo posto alla Famiglia. Ad annunciarlo, a margine della relazione annuale Inps, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Siamo d’accordo con il presidente della Repubblica, alle 18 giureranno al Quirinale, il ministro Lorenzo Fontana andrà agli Affari europei, e Alessandra ...

Governo : Conte - ‘Fontana a politiche Ue e Locatelli a Famiglia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata della Lega, nuovo ministro delle Famiglia. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine della presentazione del rapporto annuale Inps alla Camera. I ministri giureranno alle 18 al Quirinale, ha aggiunto Conte. L'articolo Governo: Conte, ‘Fontana a politiche Ue e Locatelli a Famiglia’ sembra essere ...

Governo - in arrivo nuovo ministro Politiche Ue. Salvini : “Ho proposto il nome a Conte” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, assicura che la nomina del prossimo ministro per le Politiche europee è in arrivo: lo stesso leader della Lega ha proposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nome della persona che andrebbe a Bruxelles e che, per il momento, non è stato ufficializzato.

Governo : Conte - ‘stiamo rimettendo in moto l’Italia’ (2) : (AdnKronos) – Si tratta di “progetti – va avanti Conte – che vanno dal recupero e dallo sviluppo turistico dei tanti percorsi tratturali alla realizzazione di un centro di eccellenza universitaria in tema di ‘Data Science’ e di ‘Machine learning’; dal rafforzamento della viabilità alla valorizzazione dei prodotti turistici; dalla riqualificazione di un’importante parte del patrimonio ...

Governo : Conte - ‘stiamo rimettendo in moto l’Italia’ (2) (2) : (AdnKronos) – “E’ quanto abbiamo già fatto per il Cis della Capitanata, e lo stesso faremo entro l’autunno per la Basilicata e la provincia di Cagliari – assicura il presidente del Consiglio – Ma non ci fermiamo certo qui. Sono tanti gli interventi approvati in questo primo anno di Governo a sostegno delle comunità locali, ma altri ne presenteremo a breve. Nei prossimi giorni faremo un tagliando al piano ...

Governo : Conte - ‘stiamo rimettendo in moto l’Italia’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Primi cantieri sbloccati, progetti approvati, risorse stanziate, interventi finanziati per una nuova stagione di investimenti per le comunità locali, con un occhio di riguardo alle aree disagiate del Sud del Paese. Iniziamo a raccogliere i buoni frutti della nostra strategia di sviluppo e crescita. Stiamo rimettendo in moto l’Italia”. Lo rivendica il presidente del Consiglio, Giuseppe ...