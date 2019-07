Google Foto e Drive cambiano modo di interagire | la parola d’ordine è semplificazione

La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo : La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo: ecco le ultime indiscrezioni trapelate grazie al codice dell'app Google fotocamera. L'articolo La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo proviene da TuttoAndroid.

Google Foto è probabilmente il miglior servizio di backup in campo Fotografico. L'azienda di Mountain View mette infatti a disposizione una quantità di memoria illimitata per consentire a tutti gli utenti di salvare i propri

Google Fotocamera 6.3 non è ancora disponibile al download dal Google Play Store e per questo motivo è necessario scaricarne l'APK da APKMirror per provarla subito.

ecco le principali novità della Google Fotocamera in versione 6.3: spunta una nuova modalità McFly oltre ai suggerimenti per dei selfie perfetti, e nel contempo trapelano gli accenni a Google Pixel 4 e Pixel 4 XL nelle stringhe di codice.

Le prime segnalazioni risalgono a marzo e le noie, per Alcuni, non sono ancora finite. Il prodotto in questione è il Google Pixel 3

Ecco le tante novità della Google Fotocamera 6.3 emerse dalla beta leaked di Android Q!

David Lieb, responsabile di Google Foto, ha chiesto su Twitter feedback sull'applicazione e sulle funzioni che vorrebbero vedere. ecco cosa ne é uscito.

Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione.

Google illustra quali sono state le scelte adottate per la realizzazione della Modalità scura nelle principali applicazioni, come Foto, Calendario e News.

Dopo l'integrazione con Gmail, Google Tasks oggi introduce la possibilità di creare attività anche da Google Foto, una scorciatoia per Google Tasks e un nuovo pulsante per creare un'attività.

WhatsApp può contare su una nuova funzionalità dedicata allo Stato da oggi, disponibile per il momento solamente per gli utenti iscritti al programma di beta-testing e quindi con l'applicazione beta.

Google potrebbe finalmente introdurre il supporto al profilo colore esteso P3 su Google Pixel 4 e su Android con Google Fotocamera.

Google Duo è al lavoro sul miglioramento delle funzionalità legate alla messaggistica e con la versione 56 dell'applicazione arriva la possibilità di inviare foto

Con i Fotolibri, Google ha fornito un'opzione che ad alcuni può tornare comoda e al contempo si è garantita un'opportunità di guadagno