Gli Usa vogliono una coalizione internazionale per difendere le petroliere

Coppia fa causa a clinica - nati gemelli fiGli di altri : Una Coppia di New York ha deciso di fare causa ad una clinica specializzata nella fecondazione assistita, il Cha Fertility Center di Los Angeles, sostenendo che il trattamento a cui si sono sottoposti gli aspiranti genitori, dopo vari tentativi, ha portato alla nascita di due gemelli che non sono figli biologici della Coppia, e neanche imparentati tra di loro. La Coppia – riporta ‘The Guardian’ – infatti ha scoperto che i ...

MeGlio non essere nella mia mente in questo momento! Antonella Clerici delusa dalla Rai : Esclusa dalla conduzione dei programmi Rai della prossima stagione, Antonella Clerici non nasconde il suo disappunto sui social, dove risponde ai suoi fan delusi dalla sua assenza dal piccolo schermo. La grande esclusa della prossima stagione Rai è senz'altro Antonella Clerici, che dopo aver lasciato la conduzione della Prova del Cuoco sembra non trovare più posto nella tv pubblica. Nelle ultime due stagioni è stata al timone di ...

DaGli Usa Commisso fa muro per Chiesa alla Juve : 'Resta con noi almeno un altro anno' : La politica della Juventus è ingaggiare top player pronti alle competizioni internazionali e nel contempo assicurarsi i giovani talenti del panorama nazionale per non restare scoperta nel futuro. Nell'ottica futuribile si inserisce il profilo di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina, sarebbe un pallino di Fabio Paratici, il quale da tempo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'azzurro, ma il cambio di proprietà avrebbe messo in ...

NeGli ultimi tre mesi in Libia sono morte più di mille persone a causa della guerra civile - dice l’OMS : Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Negli ultimi tre mesi più di mille persone sono morte in Libia a causa dell’inasprimento della guerra civile che dura ormai da otto anni. Secondo l’OMS, in particolare, sono state uccise 1.048

Ue - vaso di coccio tra Gli Usa e le autocrazie : La guerra fredda economica punta a indebolire e a causare il collasso dello Stato preso di mira con l’obiettivo finale di cambiarne il regime politico. Questo è anche il...

Antonio LoGli verso la Cassazione : chi è l’uomo accusato di aver ucciso Roberta Ragusa : In attesa che la sentenza di Cassazione scriva la parola fine alla vicenda giudiziaria di Antonio Logli, abbiamo ricostruito la storia dell'elettricista di San Giuliano Terme. Dal fidanzamento con Roberta, conosciuta quando, bambina, andava a giocare nella merceria di famiglia, al delitto, passando per la crisi coniugale e l'assunzione al Comune. Ecco chi è Antonio Logli.Continua a leggere

NeGli Usa le patenti sono diventate un gigantesco archivio per il riconoscimento facciale : Niente autorizzazioni, foto segnaletiche, precedenti penali. Per essere schedati dalle autorità statunitensi basta avere la patente. Fbi e Ice (l'agenzia federale che controlla l'immigrazione) hanno già utilizzato migliaia di volte il riconoscimento facciale per confrontare le immagini di sospetti e gli scatti presenti sulla licenza di guida. Lo ha rivelato il Washington Post. Un archivio enorme, di milioni di individui. Cui le agenzie ...

L’ex consiGliere di stato Francesco Bellomo - accusato di abusi e molestie - è stato arrestato : L’ex consigliere di stato Francesco Bellomo è stato arrestato oggi con l’accusa di maltrattamenti, estorsione aggravata, minacce e calunnia. Bellomo, importante magistrato e formatore di studenti per i concorsi di magistratura, era stato cacciato a gennaio dal Consiglio di stato,

Bergamo - il consiGliere leghista contro le auto elettriche : “Terrorismo ambientalista”. Ma ha concessionaria di veicoli usati : In Consiglio comunale a Bergamo si sta discutendo della mozione, presentata dal centrosinistra, sull’emergenza climatica. La città è pronta ad approvare il documento, come già fatto da Milano e Torino, che impegna l’amministrazione a trovare azioni concrete per contrastare l’inquinamento e a favore della sostenibilità ambientale. Durante la seduta, a un certo punto, prende la parola il consigliere leghista Filippo Bianchi: ...

Bitter Sweet - episodio 9 luGlio : l'Aslan accusato di aver rapito il nipote : Oggi martedì 9 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’, la fortunatissima soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, nei ruoli rispettivamente di Ferit e Nazli. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio i due giovani saranno accusati del rapimento di Bulut, non sapendo che il bambino è fuggito da casa degli Onder per sua volontà, andando a rifugiarsi nella ...

La Cina tratta con Gli Usa ma non smette di accumulare oro : La Cina non ha smesso di accumulare riserve in oro nemmeno a giugno, nonostante la relativa distensione dei rapporti con gli Usa, con cui ha ripreso le trattative commerciali,...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio : “No aGli Usa sui soldati in Siria”. L’Italia a Trump : Il caso L’Italia dice no agli Usa: niente truppe in Siria Una guerra ripudiata. Il governo gialloverde respinge la richiesta degli americani (150 soldati e 10 caccia) e apre solo a “un supporto umanitario” di Luca De Carolis e Carlo Tecce Ecoballe di Marco Travaglio Tale è la voluttà di gettare tutte le croci addosso a Virginia Raggi, anche quelle destinate ad altri, che ormai politici (anche dei 5 Stelle) e giornali negano persino ...

Cristina Incorvaia confusa tra Sammy e David : “Non so chi voGlio” : Temptation Island, Cristina Incorvaia indecisa tra Sammy e David: la confessione La coppia composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia pare davvero essere in crisi nera. Difatti anche in quest’ultima puntata Cristina Incorvaia si è avvicinata molto al single Sammy, arrivando anche a ballarci sinuosamente. E la donna stasera al falò al cospetto di Filippo Bisciglia non si è nascosta dietro ad un dito, asserendo: “Ad oggi mi ...