Gli asteroidi | trasportano la vita ma potrebbero ucciderci | 5 buoni motivi per non

La missione dell’Esa per proteggere la Terra daGli asteroidi : Una sonda capace di avvicinarsi a un doppio asteroide, guardarlo da vicino e inviarci informazioni mai così precise sulla sua rotta e la sua (possibile) pericolosità per la Terra. Si chiama Hera, è un progetto dell’Agenzia spaziale europea e ce ne parla in questo video Bryan May, chitarrista dei Queen ma anche astrofisico e appassionato di missioni spaziali. Il candidato numero uno per il contatto ravvicinato è Didymos, un asteroide ...

Ecco Gli asteroidi che dovreste conoscere : Today is the Asteroid Day. Perché una giornata interamente dedicata agli asteroidi? Beh, i motivi sono presto detti. Occupano il nostro immaginario da tempo, con i timori che possano piombare sulla Terra e rappresentare un pericolo per il nostro pianeta e per tutti i suoi abitanti (sì, a volte in modo esagerato e privo di senso). Incuriosiscono gli astronomi: come resti della formazione del nostro Sistema solare potrebbero contenere informazioni ...

Astronomia - osservare Gli asteroidi attraverso l’”occhio di una mosca” : il telescopio Flyeye contro la minaccia di impatti sulla Terra [GALLERY] : Gli asteroidi contengono informazioni uniche sull’origine del sistema solare, ma rappresentano anche una potenziale minaccia per il nostro pianeta. Individuare gli asteroidi che minacciano la Terra è difficile in parte perché il cielo è molto grande. Ma gli insetti offrono una soluzione, avendo capito molto tempo fa come guardare in molte direzioni allo stesso momento. Ci sono oltre 20.000 oggetti vicini alla Terra (Near-Earth objects – ...