GIAPPONE ITALIA PALLANUOTO FEMMINILE Risultato | comincia il match | Universiadi 2019

GIAPPONE ITALIA pallanuoto femminile - Universiadi 2019/ Risultato : match decisivo : Diretta Giappone Italia: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 Napoli.

Italia-GIAPPONE calcio - semifinale Universiadi 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà il Giappone in semifinale nel torneo di calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno battuto nei quarti di finale la Francia per 1-0, grazie al gol realizzato in pieno recupero da Filippo Strada. La squadra di Daniele Arrigoni si giocherà così il pass per la finalissima contro i nipponici, che hanno invece vinto 2-0 il derby asiatico con la Corea del Sud. Una partita quindi fondamentale per i nostri ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime qualificate ai quarti. Domani Italia-GIAPPONE : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Universiadi 2019 – Pallavolo : l’Italia si avvicina al passaggio del turno - gli azzurri superano il GIAPPONE 3-0 : Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte della squadra del ct Graziosi Nella terza gara della fase a gironi, è arrivata una vittoria per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) ai danni del Giappone per i ragazzi di Gianluca Graziosi, che si avvicinano sensibilmente al passaggio del turno. Un successo arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte degli azzurri, che ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il GIAPPONE : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : risultati di oggi (6 luglio) e classifiche. Italia sconfitta dal GIAPPONE - non basta Nicoletti : Brutto passo falso per l’Italia nel torneo di Volley femminile valido per le Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli le azzurre sono state sconfitte dal Giappone per 3-1 (25-21; 22-25; 26-24; 26-24): un ko inatteso per le ragazze di coach Paglialunga visto che ieri avevano schiantato gli USA con un sonoro 3-0. Il match odierno è risultato molto equilibrato, le asiatiche hanno messo in difficoltà le padrone di casa che non sono riuscite a ...

Calcio - Universiadi 2019 : vincono Italia - Irlanda e GIAPPONE. Pari tra Brasile e Francia : Va in archivio la seconda giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi: quattro le gare disputate oggi, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Irlanda, Italia, e Giappone, mentre pareggiano Francia e Brasile. Gli azzurri sono primi nel girone, mentre ottengono il passaggio ai quarti anche Francia, Giappone e Russia. RISULTATI Girone A Irlanda-Corea del Sud 3-2 Riposa: Uruguay Girone B Ucraina-Italia ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e GIAPPONE per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : esordio vincente per Corea del Nord - Irlanda - Russia e GIAPPONE. Italia battuta : Anche per quanto riguarda il Calcio femminile alle Universiadi di Napoli va in soffitta la prima giornata di incontri: stessa formula del torneo maschile, quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne vittorie per Corea del Nord, Irlanda, Giappone e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Nord-Canada ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-GIAPPONE 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia-GIAPPONE 22-11. Cannella top scorer con otto gol : Esordio sul velluto per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi estive che sono scattate oggi a Napoli: gli azzurri hanno doppiato il Giappone, sconfiggendolo per 22-11. Troppo grande la differenza tra le due selezioni, con la nostra compagine che infligge ai nipponici tre reti di scarto nei primi tre periodi e due nell’ultimo. Top scorer dell’incontro è Giacomo Cannella, ex Lazio ed acquistato dal Brescia, che sigla ben ...

Calcio femminile - sconfitta per l’Italia alle Universiadi contro il GIAPPONE : Brutta sconfitta all’esordio per la nazionale universitaria femminile, l’Italia guidata da Jacopo Leandri è stata sconfitta nella partita inaugurale, niente da fare per le azzurre contro il Giappone, la partita è andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, il match si è concluso sul risultato di 2-1. Per il Giappone in gol due volte Yurina Koyama, una rete per tempo, per l’Italia inutile il gol del momentaneo pareggio ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-GIAPPONE 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-GIAPPONE 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...