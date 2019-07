Ghoulam | “Il Napoli sta crescendo tantissimo | puntiamo a vincere qualcosa”

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Faouziè intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. L’esterno delha parlato della sua decisione di rinunciare alla Coppa d’Africa per impegnarsi nel trovare la forma giusta per il campionato: “E’ stata una scelta molto difficile, la gente sa quanto ci tenga alla mia nazionale. Però ora le mie sensazioni sul campo qua a Dimaro sono buone. Ho vissuto tanti anni importanti qui acon giocatori molto carismatici come Pepe Reina. Cercherò di crescere sia in modo individuale che con tutta la squadra”. Su Koulibaly: “E’ il miglior difensore in Italia, anzi in Europa, con Manolas faranno una coppia perfetta. Sarà il campo a parlare poi”. Faouzi si è soffermato a parlare anche di Sarri e del suo passaggio in bianconero: “Col mister abbiamo fatto 3 anni meravigliosi qui a, ma con Ancelotti ci stiamo trovando ...

