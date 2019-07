GhostWire | Tokyo sarà ambientato in un futuro prossimo | Ikumi Nakamura pubblica un breve

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sicuramente vi ricorderete tutti di, la creative director diche è salita sul palco dell'E3 durante la presentazione del gioco.Ebbene, come riporta ComicBook,ha postato su Twitter un filmato della durata di circa un minuto accompagnato da una didascalia. Il post della creative director indica comein uned il video non mostra nient'altro che un personaggio sui tetti di unafutura tra luci al neon e stormi di uccelli che volano.è attualmente in fase di sviluppo presso Tango Gameworks. Sfortunatamente, non esiste una data di rilascio per il titolo e non sappiamo ancora su quali piattaforme verrà lanciato. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni che non esiteremo a darvi.Leggi altro...

