Gareggia per la gloria con il nuovo Gameplay Trailer di GRID

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Codemasters ha pubblicato une adrenalinicodidi. Il semaforo diventa verde, le auto scattano in avanti e sfrecciano verso la prima curva nel tanto atteso ritorno dell’amatissimo franchise racing in arrivo per PlayStation 4 , Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e Steam). I giocatori che effettueranno il pre-order dio che acquisteranno la Day One Edition o la Ultimate Edition, riceveranno come contenuto aggiuntivo la Aston Martin Vantage GT4. Ilmostra le nuove location e l’azione intensa che si sviluppa quando il branco cerca di mettere fuori pista i leader. Dal caldo delle strade dell’Avana, fino al circuito di Brands Hatch, la corsa è frenetica e imprevedibile, mostrando l’eccitazione e il dramma che i giocatori sperimenteranno quando il gioco sarà pubblicato su console e PC ...

