Game of Thrones | nuovi dettagli sulle serie prequel

Game of Thrones - gli indizi di George R.R. Martin sul prequel (con gli Stark ed i mammuth) : Ci voleva George R. R. Martin per svelare qualcosa in più sul prequel di Game of Thrones, le cui riprese del pilot (e quindi non è detto che vedremo la serie tv) sono in corso in queste settimane in Irlanda del Nord. Per fare in modo che la Hbo dia il via libera alla serie, la produzione si sta impegnando per realizzare un episodio pilota che faccia venire l'acquolina prima che al pubblico, ai vertici del network.Rientra in questa strategia ...

Rifugiati climatici - le migrazioni moderne come Game of Thrones : Esiste un popolo da molti considerato selvaggio. Esiste un popolo al cui interno diversi gruppi sono in perpetua lotta tra di loro. Esiste un popolo fiero e indipendente, ma che, per forza di cose, è costretto a oltrepassare la Barriera e lasciare le terre a cui sembra essere relegato. Esiste un popolo abituato a stare “al di là” e che sembra tanto più distante quanto immediatamente prossimo. No, non stiamo parlando dei Bruti e la Barriera non è ...

La sigla di Game of Thrones con i castelli semoventi riprodotti in Lego : https://www.youtube.com/watch?v=WEzRCh9GqkQ L’ultimo episodio dell’ottava, secondo molti discutibilissima stagione di Game of Thrones ha ormai messo la parola fine da qualche settimana a quella che per molti è stata la serie più rappresentativa degli ultimi 10 anni di piccolo schermo. Ma i progetti ispirati alle avventure dei vari Lannister, Targaryen, Stark & co, anche in vista di potenziali spin-off, non sembrano assolutamente ...

Quattro matrimoni e un funerale - il trailer della miniserie con Missandei di Game of Thrones : http://www.youtube.com/watch?v=604JeF9RNu8 La commedia romantica di Mike Newell Quattro matrimoni e un funerale non ha solo consacrato le carriere di attori come Hugh Grant e Andy McDowell ma ha anche definito un genere filmico divenuto rappresentativo degli anni Novanta. Dopo la pellicola del 1994, però, ora tocca a una miniserie americana ritornare sulle stesse tematiche. La produzione della piattaforma Hulu Four Weddings and a Funeral, ...

Arrivano i podcast di Wired. Ascolta la prima puntata su Chernobyl - Game of Thrones e Avengers : (foto: Getty Images) Anche Wired comincia a realizzare podcast. La scelta del tema cui dedicare il nostro primo programma è stata semplice: parleremo di cultura pop con Wired Play, un concentrato di serie tv, cinema, libri, videogiochi, fumetti e musica. Tutto l’intrattenimento che ci piace raccontare ogni giorno sul sito di Wired finirà negli episodi del nostro programma settimanale. Ci troverete recensioni, commenti e notizie che girano ...

Game of Thrones - ecco il primo logo della serie prequel Bloodmoon : Sono iniziate ufficialmente da alcune settimane le riprese di Bloodmoon, la serie prequel che porterà i fan di Game of Thrones indietro di centinaia di migliaia di anni alle radici della storia di Westeros e che potrebbe essere girata anche in Italia. La maggior parte delle informazioni è ancora avvolta nel più completo riserbo ma, com’è ovvio che sia, dal set iniziano a trapelare alcuni scarni dettagli. In particolare in queste ore è ...

Game of Thrones - come sono stati creati i draghi della serie tv : https://vimeo.com/172770111 Dalla prima apparizione nella pira funeraria di Khal Drogo alla prigionia sotto la torre di Meereen, dalla riemersione di un Viserion zombie alla tragica fine di Rhaegal, fino al fatidico momento in cui Drogon vola via disperato con la madre Daenerys fra gli artigli: i draghi di Game of Thrones ci hanno regalato questi e altri momenti molto avvincenti nelle otto stagioni andate in onda. Grazie a grandi budget ed ...

LETTURE/ La cattiveria è una rassegnazione : "Game Of Thrones" tradisce Tolkien : Game Of Thrones, la serie tv più vista ha scatenato un'indignazione. Gli sceneggiatori hanno ceduto al mantra: nella vita reale nessuno è totalmente buono.

Lena Headey di Game of Thrones protagonista di Rita - un pilot per Showtime : Lena Headey sarà la protagonista di Rita, un pilot ordinato da Showtime remake americano della serie danese presente su Netflix.Showtime ha ordinato il pilot di Rita, un dramedy della durata di un’ora che si basa sulla serie danese di Christian Torpe. La serie avrà Lena Headey, la Cercei Lannister di Game of Thrones, come protagonista e produttrice. Torpe si occuperà della sceneggiatura del pilot e avrà il ruolo di showrunner se il pilot ...

Maisie Williams di Game of Thrones sarà in una nuova serie comica : (foto: Getty Images) Si dovrebbe intitolare, perlomeno in fase di lavorazione, Two Weeks to Live, la nuova serie tv che vedrà come protagonista la giovane attrice Maisie Williams. Per l’interprete divenuta celebre come Arya Stark in Game of Thrones sarà il primo ruolo di rilievo dopo la produzione Hbo, se si esclude il film Marvel-Fox New Mutants, rimasto incastrato in un limbo produttivo e il cui destino è ancora in forse. Si tratterà di ...

Game of Thrones prequel a Gaeta : quando iniziano le riprese e ultime news : quando iniziano le riprese di Game of Thrones a Gaeta, in Italia Fervono i preparativi per le riprese del prequel di Game of Thrones in Italia. Alcune scene di Bloodmoon, come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi, saranno girate a Gaeta, all’interno della Grotta del Turco. Come fa sapere Radio Show Italia 103e5, la troupe […] L'articolo Game of Thrones prequel a Gaeta: quando iniziano le riprese e ultime news proviene da Gossip e Tv.

La storia italiana di “Game of Thrones” : Abbiamo parlato con Sky per capire come e quanto la serie ha cambiato la storia della televisione anche qui da noi

Age of Samurai - la serie che vuole essere il Game of Thrones del Giappone medievale : Netflix ha annunciato il lancio di Age of Samurai: Battle for Japan, una docuserie drammatica che ripercorrerà le vicende dei regni feudali che si scontravano nel Giappone di epoca medievale e in particolare sui Samurai, la casta di nobili guerrieri al servizio dei signori che si dividevano le terre nipponiche. Il lancio promozionale è piuttosto ammiccante: la piattaforma di streaming lo sponsorizza come un Game of Thrones storicamente ...