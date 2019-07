Gallo condannato dal tribunale | “Cantava fino a 44 volte al giorno raggiungendo il 84

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019)da unsvizzero perché il suo “chicchirichì” infastidiva il vicinato. Si tratta, ovviamente, di un. La campagna, si sa, è sinonimo di pace e di tranquillità ma il pennuto che vive nelle verdi zone intorno a Zurigo forse, in cuor suo, ha sempre pensato di essere una rockstar: cantava 44ale i vicini hanno fatto causa. All’alba e al tramonto, ilcantava, con una notevole potenza (a 84 decibel). Non è affatto male immaginare la scena delvestito in abito sul banco degli imputati: “Signor, il suo continuo cantare aveva l’obiettivo di disturbare i vicini?”. Scherzi a parte, la sentenza parla chiaro: il pennuto potrà cantare solo in certi orari (8-22 giorni feriali, 9 festivi). E il suo proprietario dovrà far insonorizzare la stalla e chiuderci l’animale. A volerla vedere il modo positivo ...

