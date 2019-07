Frosinone | autista Cotral picchia ragazzo nero | indagato a Cassino per lesioni e odio

Frosinone - autista di un bus picchia un immigrato per farlo scendere : indignazione sul web : Sta suscitando indignazione un video che da ormai due giorni circola in rete e su alcune chat Whatsapp. Nel frame in questione si vede infatti un autista di un bus extraurbano della ditta Cotral, l'azienda che nel Lazio gestisce i trasporti su gomma, che picchia ripetutamente un immigrato con calci e pugni, in modo da farlo scendere dal mezzo. L'episodio in questione si sarebbe verificato nella serata di lunedì 8 luglio, sulla linea che da ...

