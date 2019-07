ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un’assoluzione a sorpresa che spiana la strada di Christine Lagarde verso il vertice della Bce. La giustizia francese ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’uomo d’affari Bernard, ministro ai tempi di Francois Mitterrand, finito alla sbarra per truffa nel controverso arbitratodi Adidas che gli attribuì 403 milioni di euro nel 2018 per chiudere la sua disputa contro la banca Credit Lyonnais prima di essere annullato per “frode”. Nel 2016 la Lagarde, che all’epoca dei fatti era ministro dell’Economia, fu condannata per negligenza, ritenuta colpevole di non aver esercitato ricorsi contro l’arbitrato.anche Stephane Richard, attuale presidente di Orange Telecom, in quanto ex capo di gabinetto della Lagarde. “Il mio cancro si è preso oggi un bel cazzotto in faccia!”, è stata la reazione dell’ex ...

Cascavel47 : Francia, assolto l’uomo d’affari Tapie. Per il caso dell’arbitrato sulla vendita di Adidas fu condannata Christine… - TutteLeNotizie : Francia, assolto l’uomo d’affari Tapie. Per il caso dell’arbitrato sulla vendita di Adidas… - Noovyis : (Francia, assolto l’uomo d’affari Tapie. Per il caso dell’arbitrato sulla vendita di Adidas fu condannata Christine… -