Francia | a maggio produzione industriale +2 | 1%

‘Cinema all’aperto : Accademia di Francia rende omaggio a Virzì : Roma – L’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici rende omaggio a Paolo Virzi’ nell’ambito della tredicesima edizione del Festival ‘Cinema all’aperto’. La rassegna nei giardini della Villa avra’ inizio lunedi’ 15 luglio con la straordinaria partecipazione del regista che, in conversazione con Cristiano Leone, si raccontera’ al pubblico e con un importante programma che proseguira’ ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini esce di scena contro Ruud in tre set. Federer vince il secondo set : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga ma Mahut passa il turno : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini perde anche il secondo set contro Ruud. Federer vince il primo set : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini perde il primo set contro Ruud. Nadal domina e sfiderà Goffin : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Mondiali Under 20 calcio 2019 - risultati e classifiche (28 maggio). Argentina batte Portogallo - Francia agli ottavi : Oggi si sono giocate quattro partite ai Mondiali Under 20 di calcio 2019 che si stanno disputando in Polonia. La Francia ha conquistato la seconda vittoria sconfiggendo Panama per 2-0 (Zagadou al 44′ e Cuisance al 52′) e ha staccato il pass per gli ottavi di finale a cui è anche molto vicino il Mali che ha battuto l’Arabia Saudita per 4-3 al termine di una partita rocambolesca (Al-Buraikan e Al-Tambakti fanno sognare gli ...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - ma è rebus maggioranza. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...