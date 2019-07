Francesco e il figlio di 1 anno sono morti sul colpo Gravissima la mamma

Kikò Nalli presenta Ambra Lombardo al figlio Francesco - : Luana Rosato Kikò Nalli ha presentato Ambra Lombardo al figlio Francesco: i tre si sono mostrati insieme in una Instagram story dell'ex gieffino che ha trascorso la domenica con la nuova fidanzata e il ragazzo La storia tra Kikò Nalli ed Ambra Lombardo si fa sempre più seria, a tal punto che l’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha deciso di presentare la fidanzata al figlio Francesco. Lo ha raccontato Kikò attraverso delle ...

Corruzione - arrestati Paolo Arata e il figlio Francesco. Indagati anche alcuni funzionari della Regione Siciliana : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'arresto e' stato disposto dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della Dda guidata da Francesco Lo Voi. Gli Arata sono accusati di essere i soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i ...

Kiko svela il motivo (geniale) per cui il figlio Francesco ha attaccato Ambra : Kikò e Ambra: il loro amore è nato tra le mura della casa del Grande Fratello, ma sembra destinato a continuare anche lontano dalle telecamere. O almeno è quello che si percepisce dal racconto a Pomeriggio Cinque che i due fanno sulla nascita della loro relazione. In particolare la professoressa non nasconde il sentimento verso l’hair stylist: “Ho capito la prima volta che sono rientrata nella Casa che ero cotta a puntino”. Kikò, dal canto ...

Io sono figlio di un prete italiano - voglio parlare con Papa Francesco : A chiederlo è Gerald Erebon, un ragazo kenyano che dopo 30 anni di silenzio ha deciso di uscire allo scoperto. “Mio padre è un missionario della Consolata – dice Gerald -. Ci sono persone pronte a testimoniarlo ma lui non vuol saperne. Non si è mai sottoposto al test del Dna per colpa dei suoi superiori che vogliono solo allungare l’attesa. Il Papa dovrebbe avere il bisogno di sapere la realtà di essere il figlio di un prete cattolico”. ...

Francesco Da Vinci a The Voice : chi è il figlio di Sal Da Vinci : Francesco Da Vinci a The Voice: chi è il figlio di Sal Da Vinci Francesco Da Vinci a The Voice: chi è il figlio di Sal Da Vinci, carriera e vita privata. Le Blind Audition di The Voice, talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura, sono giunte al termine con la quinta puntata andata in onda il 21 maggio. In questa fase del programma i coach devono formare i loro team, che poi porteranno alle manche successive. Nell’ultima puntata trasmessa, ...

Daniele Liotti : ‘Mio figlio Francesco attore come me? Mi piacerebbe lavorare con lui’ : “Sia Beatrice sia Francesco sono due sogni realizzati. Francesco attore? Sono contento, cerco di fargli capire che questo lavoro non è un gioco ma mi piacerebbe lavorare con lui, un giorno. Sarebbe anche un modo per stare più tempo assieme perché a quest’età: ‘Ciao papà’…” è Daniele Liotti a parlare dei figli, specialmente del primogenito Francesco, anche lui attore (apparso ne La compagnia del cigno, grande ...

Francesco Moser in tv dice spero che mio figlio torna a casa : Francesco Moser l’ex campione di ciclismo, si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo nello studio di “Storie Italiane”, dove è stato ospite di Eleonora Daniele. Ignazio Moser come ribadito anche dal padre, fino all’ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” era stato un ciclista semiprofessionista e lavorava nell’azienda vinicola di famiglia. La sede si trova a Trento e oggi Francesco Moser ha espresso il desiderio di ...

