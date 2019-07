Fortnite Fortbyte #05 | ecco dove si trova e come ottenerlo utilizzando l' emote

Fortnite Fortbyte #34 : ecco dove si trova : Nell'ultimo aggiornamento, Epic ha aggiunto una manciata di nuove sfide Fortbyte che ci accompagneranno fino alla fine della stagione 9 di Fortnite .Dopo aver raccolto 90 Fortbyte , i giocatori sbloccheranno la skin misteriosa della stagione 9, che ora può essere visualizzata nella scheda Sfide. Vediamo quindi insieme come trova re il Fortbyte numero 34. Fortnite Fortbyte #34: si trova tra la forchetta e il coltello Leggi altro...

Fortnite Fortbyte #37: si trova nello scantinato di un bunker disastrato a Parco Pacifico

Fortnite Fortbyte #04: Accessibile passando attraverso gli anelli sopra Sponde del

Fortnite Fortbyte #18: Si trova tra Grandi Megazzini e Sprofondo Stantio

Fortnite Fortbyte #52: accessibile con lo Spray Bot dentro ad una fabbrica di Robot

Fortnite Fortbyte #75: accessibile nell'hangar di un aeroporto

Fortnite Fortbyte #63: si trova tra Approdo Avventurato e Lande Letali

Fortnite Fortbyte #60: Accessibile con l'emote ruota-cartello davanti al ristorante Gongolo

Fortnite Fortbyte #43: Accessibile indossando il dorso decorativo mantella banana dentro ad

Fortnite Fortbyte #3 - Accessibile usando l'emoji Skull Trooper nel punto più ad ovest

Fortnite Fortbyte #12 - Accessibile utilizzando lo Spray Nana Nana dentro una galleria in