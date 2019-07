Fontana ministro per gli Affari europei | Conte | lieto di accettare proposta di Salvini

Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari europei : “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” per Lorenzo Fontana ministro per gli Affari europei. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma.Rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa, Fontana aveva commentato così una sua eventuale nomina: “Se così fosse, sono molto contento. Ringrazio chi ha fatto il mio nome”.Il ministro veronese della Famiglia - ...

Il Gay Pride di Modena verrà purificato da una "processione di riparazione" appoggiata dal ministro Fontana : Qualche carro, ragazzi in festa e bandiere arcobaleno da una parte. Un comitato costituitosi per l’occasione, processioni di purificazione e la benedizione del ministro dall’altra. A Modena, il primo giugno non andrà in scena solo il Gay Pride: chi vi parteciperà si troverà davanti i cattolici conservatori, in piazza contro la manifestazione dei “contro natura”.Nella cittadina emiliana non tutti hanno ...

Europee 2019 - ministro Fontana mostra il rosario ai giornalisti : “Tutte le cose che accadono arrivano dall’alto” : “Se c’è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no”. Parola del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, arrivato nella sede della Lega in via Bellerio per festeggiare e commentare i risultati delle Europee. Con i 5stelle “auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile” ha ammesso, aggiungendo che il risultato della ...