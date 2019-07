«Fondi alla Lega da petrolieri russi»  Il Pd | Salvini chiarisca Replica | querelo

Date un occhio a questi sFondi live pazzeschi - grazie alla nostra nuova personalizzazione (video) : Scoprite come personalizzare il vostro smartphone Android con una personalizzazione ispirata a dei fantastici sfondi live animati, con launcher, widget e icone a tema! L'articolo Date un occhio a questi sfondi live pazzeschi, grazie alla nostra nuova personalizzazione (video) proviene da TuttoAndroid.

"Troverò Fondi alla Scala Il ritorno di Muti? Sarebbe un vero sogno" - : Piera Anna Franini Parla il sovrintendente appena «designato»: «Sono pronto alla transizione con Pereira» Come si è deliberato nel cda di venerdì, al Teatro alla Scala cambiano i vertici. Dominique Meyer arriva (dall'Opera di Stato di Vienna) nel maggio 2020 nel ruolo di sovrintendente designato, lavorerà in modalità coworking con l'attuale sovrintendente Alexander Pereira che uscirà definitivamente di scena nel giugno 2021. Una ...

Alaska - allarme reati : 6 mln di Fondi : 3.40 Il dipartimento di giustizia scende in campo in aiuto dell'Alaska alle prese con un aumento della criminalità. Il ministro della Giustizia, William Barr, dichiara l'emergenza nello stato così da rendere possibile lo stanziamento di milioni di dollari per assumere e addestrare agenti di polizia. La dichiarazione di emergenza prevede complessivamente aiuti per sei milioni di dollari all'Alaska.

Casa : alla Sicilia oltre 22mln di Fondi ex Gescal - Sunia 'tutti per alloggi a canone sostenibile' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Utilizzare i fondi ex Gescal per la realizzazione di alloggi in affitto a canone sostenibile. E' la richiesta avanzata dal Sunia Sicilia, in linea con il sindacato nazionale, dopo l'assegnazione all'isola di 22.646 milioni di fondi residui ex Gescal, su una somma compl

Blitz della Lega sui Fondi al Sud : trasferiti dalla Lezzi alle Regioni : Ha tutte le sembianze di un “Blitz” l’emendamento della Lega al decreto crescita, approvato a tarda sera lunedì scorso in commissione alla Camera, per trasferire alle Regioni la titolarità e la gestione del Fondo sviluppo e coesione, il ricchissimo serbatoio di fondi nazionali che per l’80% è destinato al Mezzogiorno....

Ballata per Genova - su RaiUno una serata di raccolta Fondi per far “rivivere” la città : da Luca e Paolo a Laura Pausini : Un mega concerto con una line-up modello Sanremo per costruire il Parco del Mare a Genova. Andrà in onda venerdì 14 giugno 2019 in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) “Ballata per Genova”, serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà ideata da Lucio Presta. Iniziativa ricca di star che vuole celebrare la tenacia e la rinascita dei genovesi dopo i tragici fatti dell’agosto 2018, e la possibilità di una ...

Sanità - ministra Grillo : “In caso di nuovi tagli mi dimetto. Clausola che vincola i Fondi alla crescita? Messa dal Mef” : La Clausola di salvaguardia inserita nel Patto per la salute che subordina l’aumento del Fondo sanitario nel 2020 e 2021 al “conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macroeconomico” diventa un caso politico interno al governo gialloverde. Giulia Grillo, ministra della Salute, ha infatti minacciato dimissioni in caso di nuovi tagli definendo quella Clausola “inaccettabile” e ...

Matteo Dall’Osso parla in aula bendato : “Ministra Grillo - non tagli i Fondi alla fisioterapia” : Il deputato di Forza Italia, Matteo Dall'Osso, malato di sclerosi multipla dall'età di 19 anni, è intervenuto alla Camera con una benda sugli occhi in quanto la malattia gli rende insopportabile la luce. Rivolgendosi alla ministra della Salute, Giulia Grillo, per chiederle di non tagliare i fondi destinati alla fisioterapia, Dall'Osso ha detto: "Occupatevi delle persone più deboli, non c'è cattivo peggiore di un buono che diventa cattivo".