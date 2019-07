Foggia | somalo furioso in questura | voleva permesso di soggiorno

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Federico Garau Lo straniero ha tentato di abbattere a spallate il portone d'ingresso degli uffici di via Gramsci e poi minacciato gli agenti con delle pietre raccolte in cortile. Arrestato, si trova ora nella casa circondariale diin attesa di giudizio direttissimoper non aver ottenuto, come da lui atteso, ildi, un cittadino di nazionalità somala si è reso protagonista di una violenta reazione presso ladi. I fatti durante lo scorso lunedì, quando gli uomini del reparto Volanti si sono visti costretti ad intervenire per trarre in arresto il 33enne Osman Ali Faisal con l'accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero si era recato presso i locali di via Gramsci per ricevere dettagli sulla già avviata pratica per l'ottenimento deldi. Tuttavia la visita all'ufficio immigrazione non si è ...

