Flagello maltempo, grandine come arance

Chicchi digrandia Pescara e su parte della costa abruzzese:contuse almeno 18 persone colpite e danni ingenti ad automobili. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell'entroterra.Gravi disagi sulla strada che da Teramo conduce al mare. Grandinate anche in Emilia-Romagna. A Rimini un bagnante, sorpreso in mare da un violento nubifragio,è stato soccorso in stato di choc e ipotermia. A Milano Marittima (RA), una donna ferita nella tempesta che ha travolto l'area.Sono crollati almeno 200 pini secolari.(Di mercoledì 10 luglio 2019)