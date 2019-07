First Lady Ecuador firma intesa per sviluppo assistenza al Bambin Gesù

Sì - gli Stati Uniti hanno avuto una First Lady gay : Ufficialmente gli Stati Uniti hanno avuto almeno una first lady omosessuale. Si chiamava Rose Cleveland, visse all’inizio del ‘900 e oggi è sepolta in Italia, accanto alla sua amata. A scoprirla sono Stati due giornalisti americani, che hanno raccontato la sua storia in un libro appena uscito. Tutto inizia nel 1885, con un Presidente scapolo. Si chiamava Grover Cleveland e si insediò alla Casa Bianca a quasi 50 anni e nessuna moglie. Seguendo ...

Trump e First Lady a Buckingham Palace : 13.38 Primo appuntamento ufficiale per il presidente Usa in visita a Londra.Trump e Melania sono arrivati a Buckingham Palace in elicottero e sono stati accolti dal principe Carlo, erede al trono, e la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia. Il picchetto d'onore e 41 salve di cannone hanno salutato il loro arrivo. La coppia ha poi ragggiunto l' ingresso dove c'era ad attenderli la regina Elisabetta, con la quale è previsto un pranzo privato. ...

Trump e Melania a Londra - critiche all'abito della First Lady. Dal pranzo ai reali - cosa faranno oggi : La visita di Donald Trump e Melania a Londra sta facendo discutere: non solo per le polemiche partite dal presidente americano nei confronti dei suoi oppositori britannici, dal sindaco di Londra Khan...

Il Presidente Trump e la First Lady arrivano in Inghilterra per gli incontri ufficiali - : Fonte foto: Getty imagesIl Presidente Trump e la First Lady arrivano in Inghilterra per gli incontri ufficiali 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il Presidente degli Stati Uniti atterra in territorio britannico