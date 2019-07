Fiorentina | ritorna Dainelli | è il nuovo supervisore dell’area tecnica

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dariotorna allada dirigente, dopo averci giocato (anche da capitano) per 6 anni: è ildell’area.“powered by Goal”In attesa di chiarire la situazione Batistuta, laannuncia un altro grande ritorno dal campo alla scrivania: quello dell’ex difensore e capitano viola Dario.Il classe 1979 si è ritirato quest’estate dopo aver trascorso l’ultima stagione al Livorno in Serie B, chiusa con la salvezza degli ‘amaranto’ a cui ha contribuito in 17 presenze.Ora per lui c’è un ruolo dirigenziale con la Viola, squadra in cui ha giocato dal 2004 al 2010 e di cui è stato anche capitano: sarà ildell’area.Darioè ildell’AreaIl comunicato sul sito ufficiale ...

