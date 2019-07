Fincantieri | l’ad Bono | “I giovani hanno perso la voglia di lavorare | si accontentano di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Carpentieri, saldatori… Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che iabbianoladi. D’altra parte, se uno si accontenta di fare il rider a 500/600 euro… Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro: purtroppo mi sembra che abbiamo su questo cambiato cultura”. Sono le frasi pronunciate dal numero uno diGiuseppe, riconfermato a marzo dal governo Conte come amministratore delegato del gruppo pubblico, nel corso di una tavola rotonda sul lavoro che cambia alla conferenza di organizzazione della Cisl. Il gruppo della cantieristica, la cui quotazione in Borsa nel 2014 è stata un flop, è stata incaricata a fine 2018 di ricostruire il ponte Morandi di Genova insieme a Salini Impregilo e Italferr. L'articolo ...

