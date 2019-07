Finanziamenti russi alla Lega | spunta un gli audio Salvini | «Mai preso un rublo o un

Buzzfeed pubblica un'inchiesta su presunti Finanziamenti russi alla Lega : Nelle ultime ore sta facendo discutere una recente inchiesta fatta dal noto sito web statunitense ' Buzzfeed News'. Andando maggiormente nei dettagli e stando a quanto riportato da un articolo pubblica to sul sito della Re pubblica , nell'inchiesta di Buzzfeed è stata pubblica ta la registrazione di una conferenza che sarebbe avvenuta a Mosca e, più precisamente, all'Hotel Metropole. In tale meeting sarebbero stati presenti tre importanti uomini ...

Buzzfeed pubblica un audio che rivela i tentativi del braccio destro di Salvini di ottenere Finanziamenti russi : Lo scorso 18 ottobre nel lussuoso Hotel Metropol di Mosca c’è stato un incontro tra persone vicine alla Lega e a Matteo Salvini e uomini del Cremlino per escogitare il modo di far arrivare al partito del ministro dell’Interno e vice Premier italiano Matteo Salvini decine di milioni di dollari. Buzzfeed ha pubblicato un audio che rivelerebbe i tentativi fatti da Gianluca Savoini di ottenere finanziamenti russi. Una inchiesta ...