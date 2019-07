FIFA 19 | quattro bambini hanno svuotato il conto in banca dei genitori facendo acquisti

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) All'interno di19 esiste la modalità Ultimate Team che consente di acquistare pacchetti giocatore; tuttavia il contenuto dei pacchetti viene svelato una volta aperto. Questa modalità da qualche tempo è sotto i riflettori poiché secondo alcuni governi, causerebbe gioco d'azzardo, soprattutto per quanto riguarda i.Come riporta il sito internet della BBC, il padre di, Thomas Carter, ha effettuato una singola volta un acquisto in game, comprando un pacchetto giocatori al prezzo di 8 sterline nella versione del gioco per Nintendo Switch. Sfortunatamente però non si è accordo che i suoi figli stavano seguendo attentamente ogni passaggio. Questa svista, oltre al fatto di non aver usato le precauzioni come l'utilizzo di un PIN e l'attivazione delle ricevute via e-mail, ha portato ia prosciugare ilcorrente deiin meno di tre settimane.I ...

Eurogamer_it : Quattro bambini hanno prosciugato il conto in banca dei genitori acquistando pacchetti su #FIFA19. - 19marino74 : @Joanneilms Assolutamente d'accordo. Vincere tre titoli mondiali consecutivi ne è la dimostrazione. Nessun appagame… - ultimateteamit : *UPDATE* #FIFA19 #FUT #FUT19 Annunciati gli Swap Deals del mese di Luglio Disponibili quattro nuovi Swap -