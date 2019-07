Festival della Taranta | obiettivo candidatura Unesco

La prima edizione del Festival della Commedia Italiana è un successo - “Il Marchese del Grillo” il miglior film - Formia sfida Montecarlo? : Festival della Commedia Italiana: Il Marchese del Grillo vince la prima edizione Il Festival della Commedia Italiana di Formia chiude tra gli applausi la prima edizione con la vittoria de “Il ...

Goodwood 2019 - le dieci curiosità della festa del Festival of Speed : E' il tempio degli appassioni. Un appuntamento imperdibile sia per vedere sfrecciare sul circuito all'interno del salone all'aperto inglese vetture che hanno fatto la storia,...

Jaguar e Land Rover al Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli [GALLERY] : Jaguar e Land Rover si preparano ad entusiasmare gli spettatori del Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli Jaguar e Land Rover faranno debuttare una serie di eccitanti modelli all’edizione 2019 del Goodwood Festival of Speed, manifestazione che comprende tutto quanto è automobilismo. Proseguendo nel più massacrante programma di test mai affrontato da un esemplare Land Rover di ...

Calabria di Mezzo - il Festival del Turismo Responsabile sul tema della “restanza” : Fa tappa nella Calabria di Mezzo, dal 2 al 7 luglio, l'Itacà festival del Turismo Responsabile. tema della settimana di eventi culturali, enogastronomici è la "restanza", attraverso cui promuovere un diverso concetto di sviluppo turistico, mettendo in atto progetti collaborativi che producono discontinuità politica e culturale.Continua a leggere

Salento Book Festival - torna la rassegna dedicata alla “movida dei lettori” : da Marco Travaglio a Roberto Saviano e Barbara Palombelli tanti gli ospiti della nona edizione : I bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto. Il trionfo del barocco di Galatina e Nardò. E ancora, il porto di Gallipoli, con i suoi pescherecci e la chiesetta del Cannetto. Sono solo alcune delle suggestive location che fanno da sfondo al Salento Book Festival, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro giunta quest’anno alla sua nona edizione. Da Marco ...

Cervino CineMountain Festival : la XXII edizione degli Oscar della Montagna si preannuncia entusiasmante. Il programma e gli ospiti : Inizia a svelarsi l’edizione 2019 del Cervino CineMountain, il Festival internazionale di film di Montagna più alto del mondo in programma a Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 3 al 11 agosto 2019. Anche quest’anno tornano protagoniste le imprese ai confini del mondo ma con tante novità e tanti ospiti che animeranno le serate tra spettacoli, talk show sull’attualità e appuntamenti culturali. Tra i primi ospiti annunciati per questa edizione Erri ...

Simone Cristicchi ed Ex-Otago al Festival Gaber - tutti gli ospiti della nuova edizione : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione del Festival Gaber, in programma a luglio e ad agosto. "Abbiamo inteso dare continuità alla formula inaugurata lo scorso anno. Valorizzare gli spazi di Camaiore ci sembra possa essere stato un importante contributo al grande lavoro di rilancio delle attività del centro storico volute dal Sindaco Del Dotto, e per questo abbiamo confermato l’appuntamento con Le strade di notte del 5 luglio, ...

Anche i poeti di Modica al Festival mondiale della poesia : La città di Modica, con i versi di poeti improntati al tema della pace, ha partecipato al World Festival poetry. Venti i poeti presenti

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’Amica Geniale è la migliore serie drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Da L’Amica Geniale a The Good Doctor e Richard Madden : le serie e i volti premiati al Festival della tv di Montecarlo : Altra cerimonia, altro red carpet e un nuovo, meritatissimo premio per L'Amica Geniale che sbarca al Festival della tv di Montecarlo e conquista tutti insieme ad altri importanti titoli della serialità americana e non solo. Da Escape of the Dannemora a L'Amica Geniale, da The Good Doctor a Lethal Weapon, sono tante le serie che sono state insignite dei prestigiosi Golden Nymphs Awards al Festival della tv di Montecarlo alla presenza del Principe ...

Evan Peters al Giffoni Film Festival : ecco i dettagli sull’arrivo della star di American Horror Story : Evan Peters al Giffoni Film Festival. Questa è la notizia del momento visto che poco fa l'annuncio è arrivato via social e ha già messo in subbuglio i fan di American Horror Story, e non solo. Per anni è stato fatto il nome dell'attore tra i papabili ospiti dell'evento e sembra che l'edizione che prenderà il via tra qualche settimana, sarà finalmente quella giusta. Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale è arrivato l'annuncio degli ...

Festival della tv di Montecarlo : BEAUTIFUL e le altre - le notizie : Ci siamo. A Montecarlo tutto pronto e il Festival della TV può iniziare! Jessica Alba apre con la presentazione del suo nuovo lavoro LA Finest, ma il mondo delle soap come sempre sarà ben rappresentato. Le soap opera francesi, dalla storica Plus belle vie alle nuove Un si grand soleil e Demain nous appartient, ci saranno tutte e avranno i cast che incontrano i fan. Lo stesso sarà per gli attori di BEAUTIFUL e Febbre d’amore: le soap ...

Amanda Knox al Festival della Giustizia penale : “In Italia ho paura. Ho incontrato la sofferenza - ma fa parte di me” : In Italia “ho incontrato la tragedia e la sofferenza” ma “nonostante ciò o forse per questo l’Italia è diventata parte di me”. Così Amanda Knox parla dal palco del festival della Giustizia penale di Modena. Capelli sciolti, la voce commossa e rotta, all’inizio, dal pianto. “Tanta gente pensa che io sia pazza a venire qui, mi è stato detto che non è sicuro, che sarò attaccata per le strade, che sarò falsamente ...