huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Secondo il filosofo danese, Søren Kierkegaard, “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards” (“La vita può essere capita solo all’indietro; ma va vissuta in avanti”)., apre con questa citazione il primo capitolo del libro “Silicio – dall’invenzione del microprocessore alla nuove scienza della consapevolezza”. È una delle mie citazioni preferite, cattura immediatamente la mia curiosità e la mia immaginazione.Secondo l’organizzatore dell’incontro, Roberto Bonzio:“Ci siamo dimenticati chi siamo. Pionieri, esploratori. Non guardiani”, citando il film “Interstellar”.Per questo ha portatoa Vinci, il Paese natale di Leonardo nel 500esimo anniversario dalla morte del grande italiano con ...

HuffPostItalia : Federico Faggin, scienziato leonardiano e imprenditore italo-americano - ilpopoloveneto : Padova: Sold out per l’incontro con Federico Faggin - SilviaGomirato : RT @CONSIDIofficial: 'La tecnologia dev’essere al servizio dell’uomo per aiutarlo a scoprire la sua vera natura, non per imprigionarlo in u… -