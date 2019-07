Esiti esame avvocato 2018 2019 di Napoli | info elenco ammessi | ufficio | sottocommissione

Risultati esame avvocato 2018 : Esiti ammessi e come fare ricorso : Risultati esame avvocato 2018: esiti ammessi e come fare ricorso Molte Corti D’appello hanno già pubblicato i Risultati dell’ultimo concorso di abilitazione alla professione di avvocato, a breve anche le restanti comunicheranno gli esiti dell’esame. Già tanti aspiranti sanno di non essere passati: conviene fare ricorso? Risultati esame avvocato: conviene fare ricorso? Naturalmente per rispondere alla domanda bisogna tenere in ...