Episodi Beautiful al 19 luglio | Katie e Thorne si fidanzano ufficialmente

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Le anticipazioni deglidell'apprezzata soap opera americana,che vanno dal 15 al 19raccontano che nell'azienda Forrester si giungerà a un chiarimento tra Emma e Xander, dopo le varie incomprensioni. La giovane donna ringrazierà l'amato per non aver insistito nell'affrettare i tempi in merito al loro rapporto. La ragazza vorrà iniziare questa relazione con i piedi per terra in modo da non creare altri equivoci. Emma però dovrà fare i conti con le minacce di Zoe. Quest'ultima non ha mai smesso di amare Xander e si impegnerà per riconquistarlo. Nel frattempo Xander finirà per abbracciare Emma e ricorderà le parole di Zoe. La moglie di Ridge decide di presentarsi a casa diBrooke troverà il tempo per recarsi a casa di, alla quale vorrà parlare dopo aver fatto una scelta sbagliata. La compagna diinfatti, ha sottovalutato l'importanza di Bill ...

Ellenica2 : @SoleLuna010577 ...ho superato gli episodi beautiful ... -