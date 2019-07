Emergenza rifiuti Roma 2019 | piano del comune | l’appello della Raggi

termometropolitico

(Di mercoledì 10 luglio 2019)del, l’appelloNella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema deidiventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina Virginiaha predisposto il nuovoper affrontare l’ultimana. I camion dell’ama recupereranno inel centro cittadino per poterli smistare verso la periferia. Secondo il nuovoviene divisa in quattro aree (Nord, Est, Centro-Sud e Ovest). Per ogni zona è stata stimata una produzione giornaliera die in base alle stime verranno impiegati un certo numero di camion....

fattoquotidiano : Roma, Alemanno: “Emergenza rifiuti? Mi duole dirlo ma M5s ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione” - FMCastaldo : È tempo di dire basta alle balle su Virginia #Raggi e l'emergenza #rifiuti a #Roma. Potete leggere la mia spiegazio… - ignaziocorrao : Mi tocca pure condividere le parole di Alemanno per far capire come stanno le cose... -