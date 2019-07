Droga | narcotrafficante arrestato in Bolivia | ‘referente export da Colombia e Spagna’ 2

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (AdnKronos) – Il mazarese, nei confronti del quale a febbraio era stato emesso un mandato di cattura internazionale, era statonel 2011 in Belgio e successivamente, nel 2013, condannato dal gip di Palermo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Lumia è stato localizzato nel quartiere di Cala Cala nella cittàna di Cochabamba dove era arrivato sfruttando documenti di identità falso: il suo nome era Carlos Suarez Romero, cittadino venezuelano. Le autorità sudamericane avvieranno specifiche indagini sui legami del mazarese con complici locali. Infatti, nell’ambito dell’operazione è stato, altresì, catturato il cittadinono Raymundo Colque il quale collaborava nella copertura dell’italiano. Collegato all’arresto di Lumia il rinvenimento ed il sequestro a Mazara del Vallo da parte ...

