Dopo l’addio tra Eros Ramazzotti e Marica | Michelle Hunziker sostiene l' ex marito

Francesco Monte choc Dopo l’addio con Giulia Salemi sono stato minacciato : Su “Instagram” Francesco Monte dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi ha detto di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt che gli ...

Soleil Sorge si sfoga sui social Dopo l’addio a Jeremias Rodriguez : La coppia formata da Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez è scoppiata, dopo l’anticipazione fatta dal settimanale “Chi” sui social i followers della coppia si sono scatenati e molti hanno fatto diverse battute a Soleil, insinuando che si sarebbe fatta sfuggire anche Jeremias. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele: erano stati in vacanza insieme, si parlava di convivenza, poi hanno smesso di seguirsi su “Instagram” e le voci di ...

Pellegrinelli-Ramazzotti : i motivi dell’addio Dopo 10 anni d’amore : Ormai è ufficiale: è finito l’amore fra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. dopo settimane di gossip e indiscrezioni la coppia ha confermato quello che i fan temevano: il matrimonio è arrivato al capolinea. Una love story che sembrava indistruttibile e solida, ma che, secondo fonti vicine ai due, sarebbe crollata dopo dieci anni per un motivo molto semplice. Ad allontanare Eros e Marica, portandoli a prendere una decisione drastica ...

Francesco Monte - Dopo l’addio a Giulia Salemi rivela : “Ho ricevuto minacce di ustioni con l’acido e di morte” : “Intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta”. dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui si è sfogato dando la sua versione dei fatti e rivelando di aver ricevuto negli ultimi giorni minacce di morte. “minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e ...

Totti e quell’indizio sul suo futuro : “potrei andare in una squadra europea. Roma? Non ho sentito più nessuno Dopo l’addio” : Francesco Totti parla del suo futuro dopo l’addio alla Roma: l’ex capitano giallorosso apre ad un’avventura in Europa. Ma ttenzione alla Sampdoria dopo le dimissioni da dirigente della Roma, Francesco Totti non ha ancora preso una decisione in merito al proprio futuro. L’ex numero 10 giallorosso, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha aperto ad una possibile pista estera: “potrei restare in Italia o andare ...

Ti voglio bene! Giulia Salemi Dopo l’addio a Francesco Monte : È finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia nata all’interno della Casa del GF Vip. E poco dopo l’addio, stando al gossip, lui avrebbe già voltato pagina. L’ex tronista di Uomini e Donne (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il rumor correva da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un ...

CdS – SSC Napoli - novità nello staff sanitario Dopo l’addio del dott. De Nicola : Da ieri (1 luglio, ndr) il dottor Alfonso non è più il responsabile dello staff medico del Napoli. Il Corriere dello Sport fa sapere che il nuovo responsabile dell’equipe medica sarà il dottor Raffaele Canonico, da anni al fianco di De Nicola e del dottor Enrico D’Andrea. Accanto a loro ci sarà un’altra figura, il dottor Gennaro De Luca, in arrivo dalla Primavera. Dal settore giovanile arriverà anche Francesco ...

Giulia Cavaglià reagisce subito Dopo l’addio a Manuel : “Brivido” : Manuel Galiano e Giulia Cavaglià: la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne Ieri pomeriggio Giulia Cavaglià, in un lungo video postato su instagram, ha annunciato ufficialmente di aver preso la decisione di lasciare Manuel Galiano. Non è dato sapere il motivo di questa sua decisione, ma sono già stati tanti i fan di Uomini e Donne a pensare che sicuramente le segnalazioni sul presunto tradimento del ragazzo abbia avuto un ruolo ...

Nuova serie per Maisie Williams Dopo Il Trono di Spade - una commedia per l’addio ad Arya Stark : Arriva una Nuova serie per Maisie Williams dopo Il Trono di Spade: l'ormai ex guerriera Arya Stark nell'iconica serie HBO ha deposto l'armatura e svestito i panni del suo ruolo più celebre per voltare pagina e proseguire con un nuovo impegno in carriera. Lo farà cambiando decisamente registro rispetto alle cupe, drammatiche e battagliere ambientazioni de Il Trono di Spade: la Williams, infatti, ha appena firmato il suo primo contratto dopo ...

Giovanni Ciacci Dopo l’addio a Detto Fatto : “Potrei lavorare anche dal McDonald’s - ma la corona non cadrà dalla mia testa” : “Faccio tanti tanti auguri a Detto Fatto ora che le nostre strade si sono separate. Chi prenderà il mio posto? Leggo nomi veri o presunti. Se hanno scelto davvero Guglielmo Mariotto, come leggo su Tvblog, ne sono felice. L’idea che sia proprio lui a sostituirmi, lo ammetto, mi fa ridere. E’ una trovata divertente”. Il futuro di Giovanni Ciacci, lo stylist “con la barba blu”, sarà lontano da Detto Fatto. dopo sette lunghi anni ha ...

Bianca Guaccero in bikini su Instagram Dopo l’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto : Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero si consola al mare incantando i fan su Instagram. La presentatrice pugliese si sta godendo una rilassante vacanza al mare con alcune amiche. Sui social non manca di pubblicare selfie in bikini che esaltano il suo fisico perfetto. La 38enne posa in versione sirenetta sulla sabbia, poi come pin up sulla battigia mentre prende il sole. E naturalmente non può mancare lo scatto romantico al ...

Giulia De Lellis parla per la prima volta Dopo l’addio ad Andrea Damante : Durante un’intervista rilasciata al programma “Agorà” Giulia De Lellis parla per la prima volta della fine della sua storia con Andrea Damante e ha raccontato che se non ci fossero stati degli incidenti di percorso avrebbe sposato il suo ex fidanzato. La De Lellis ha detto più volte di essere stata profondamente innamorata di Andrea, ma le cose sono andate in modo diverso da come avrebbe voluto. «Ho convissuto per tre anni e ...

Angela Nasti : i follower la abbandonano in massa Dopo l’addio ad Alessio Campoli : Le indiscrezioni dei giorni scorsi, malgrado il tentativo di Angela Nasti di calmare le acque, si sono rivelate fondate: tra la ex tronista di Uomini e donne e Alessio Campoli è già finita. I due si erano scelti a fine maggio nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma a distanza di 2 settimane si sono detti addio. Il racconto di Angela Nasti A vuotare il sacco è la stessa Angela Nasti che, come riporta il sito Isaechia.it, spiega ai ...