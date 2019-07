Dopo il terremoto in California la Terra è cambiata | i danni visibili dallo Spazio e

Addio all’isola Zalzala Koh - nata nel 2013 Dopo un terremoto : è stata spazzata via dal mare : Originata nel 2013 in seguito a un potentissimo terremoto di magnitudo 7.7, la piccola isola Zalzala Koh formatasi in una baia poco profonda innanzi al Pakistan orientale è stata spazzata via dal moto ondoso e dai cambi di marea. Era piccola e legata ai vulcani di fango che si generano a causa della tettonica delle placche.

Terrore in Indonesia per il rischio tsunami : Dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti : Il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia ha avuto l’epicentro nell’oceano, a 185 chilometri a sud-est di Manado, capitale del Sulawesi settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti sono corsi verso zone più alte. L'articolo Terrore in Indonesia per il rischio tsunami: dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti sembra ...

Terremoto in Indonesia - magnitudo 6.9 : lanciato allarme tsunami Dopo la scossa : Un forte Terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. Secondo la prima stima dell’Usgs la magnitudo della scossa è pari a 6.9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per le zone costiere. L’epicentro è stato localizzato fra la regione di Sulawesi Settentrionale e quella di Maluku Settentrionale. L'articolo Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.9: lanciato allarme tsunami dopo la scossa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trema l’Indonesia : allarme tsunami Dopo una forte scossa di terremoto - magnitudo 6.9 : Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. L’Usgs ha registrato una magnitudo di 6,9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l’Indonesia orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di geofisica indonesiana. L’Usgs riferisce che il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri. L'articolo Trema l’Indonesia: allarme tsunami dopo una forte scossa di terremoto, ...

La California continua a tremare : lungo sciame sismico Dopo il terremoto avvertito da Las Vegas a Los Angeles [GALLERY] : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in California: è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un lungo sciame sismico, che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anni dopo il sisma che provocò 57 morti, nel sud della California, è tornata la paura ...

Terremoto Roma - continuano i sopralluoghi Dopo la scossa di domenica sera : un asilo rimarrà chiuso : Il Centro operativo comunale (COC), che era riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale dopo la scossa di Terremoto di domenica sera in zona Castelli Romani e avvertita distintamente anche nella capitale, ha ultimato il suo compito, la fase emergenziale e’ stata dichiarata conclusa nella riunione di oggi pomeriggio. Le attività previste domani saranno svolte direttamente dai Municipi interessati. In particolar modo, a ...

Terremoto Roma - altre due lievi scosse Dopo quella principale [DATI] : altre due lievi scosse di Terremoto hanno colpito nella notte l’area di Colonna e Zagarolo, a sud/est di Roma, dove ieri sera alle 22:43 s’è verificata una scossa di magnitudo 3.6 con un risentimento sismico del 5° grado che ha scatenato il panico della popolazione. Le scosse successive sono state fortunatamente soltanto due, molto lievi: entrambe di magnitudo 1.4, la prima alle 23:06 di ieri e la seconda all’1:23 di ...

Dopo un terremoto - in Perù internet arriva “in mongolfiera” : Un pallone aerostatico del “Project Loon” di Google utilizzato per fornire il segnale internet mobile nelle zone remote e difficilmente accessibili (Foto: Andrej Sokolow/picture alliance / Getty Images) Per ripristinare le connessioni internet Dopo un terremoto, il governo del Perù si è affidato ai palloni aerostatici. Lima ha arruolato Loon, progetto di Alphabet, la casa madre di Google, con i suoi palloni aerostatici per fornire il ...

Vendevano carne non controllata di bestiame morto Dopo il terremoto nel Centro Italia : due arresti : I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di una articolata attività di indagine denominata “Sheep” afferente il settore degli animali da reddito, nella prima mattinata odierna hanno eseguito tre misure cautelari personali emesse del GIP del Tribunale di Teramo nei confronti del responsabile di uno stabilimento di macellazione della Provincia di Teramo e di un dipendente, entrambi ristretti al regime degli arresti domiciliari, e di un medico ...

Terremoto oggi nelle Filippine - M 6.1/ Nuova scossa Dopo la catastrofe di aprile : Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.1: panico dopo il sisma di fine aprile che provocò diversi morti e danni ingenti.

Il match tra Conte e Salvini Dopo il terremoto elettorale : Ma quanto conta davvero oggi Conte? Il premier si ritiene a tutti gli effetti ancora “il garante del rispetto e dell'attuazione del contratto”. Ma è davvero così dopo il ribaltone elettorale? Eppure, “il primo a sostenere che il governo va avanti solo se mantiene gli impegni è il sottoscritto - dice in serata mentre sta per lasciare Bruxelles, dove ha partecipato al vertice informale dei capi di Stato e di governo dopo il voto - Ed è bene che ...

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia Dopo la forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che stanotte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

Terremoto a Barletta Dopo tre secoli. Allarme degli esperti : che cosa sta succedendo nell'Adriatico : Per la prima volta dopo tre secoli ha tremato la terra in Puglia. Ieri 21 maggio, nella provincia Barletta-Andria-Trani, si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.9 poi abbassata a 3.7 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Poche ore prima c'era stata un'altra scossa di magnitudo 3.3

Terremoto nel governo austriaco : Strache si dimette Dopo il video sui legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un’oligarca russo, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali “per fare come in Ungheria” con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E’ il Terremoto che si sta abbattendo sul lea...